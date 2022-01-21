Эксперты сомневаются, что ЦБ сможет "отловить" всех майнеров в России

Центральный банк России накануне заявил о желании полностью искоренить в России оборот криптовалют и их майнинг, при этом пока против собственно владения россиянами криптовалютами регулятор не выступает.

В ЦБ довольно пространно ответили на вопрос о том, как будут ловить майнеров: мол, их сейчас находят по нетипичному росту потребления электроэнергии, как-то так и будет.

Между тем, эксперты сомневаются, что запрет реализуем.

Так, президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин считает озвученные ЦБ предложения "непрофессиональными и нереализуемыми". "ЦБ не разрешал выпуск криптовалюты, поэтому и запретить его не сможет", - цитирует РБК Припачкина.

"Компании, которые занимаются этим [майнингом] в промышленных масштабах, обычно арендуют вычислительные мощности в дата-центрах, и то, как именно они их используют — дело каждой компании. Участковый не сможет ходить и проверять операции на сервере", - отмечает эксперт.

"В регионах, где майнинг наиболее распространен, например Сибирь или Дагестан, участковый не сможет попасть в труднодоступные районы, чтобы поймать всех, кто занимается майнингом. Запретить саму криптовалюту нельзя, можно запретить только криптовалютные операции, но отследить реализацию такого запрета будет трудно, и рынок моментально станет черным. Тогда проблемы возникнут и у людей, которые пытаются законно торговать криптовалютами и готовы платить налоги", - говорит CFO донатной платформы destream Тачат Игитян.

"Теоретически такие площадки можно выявить, но вопрос, сколько это будет стоить, насколько это будет целесообразно. Отличить майнинг-ферму от, например, теплицы нельзя дистанционно — они обе потребляют электроэнергию равномерно и круглосуточно, то есть нужно будет получить доступ на объект", - отмечает гендиректор АНО "Координационный совет по ЦОД и облачным технологиям" Дмитрий Бедердинов.