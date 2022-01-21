21 Января 2022
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Политика В бывшем СССР
протесты в Казахстане (2022) | Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по ситуации в стране

Резолюция Европейского парламента по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана.

В министерстве подчеркнули, что в резолюции отсутствует объективная оценка произошедших в стране "трагических январских событий".

Отмечается, что при подготовке ее проекта какие-либо уточнения и разъяснения у официальных лиц Казахстана не запрашивались, пишет Regnum.

МИД заявил, что считает неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования.

Напомним, Европарламент призвал власти стран Евросоюза к международному расследованию событий в Казахстане.

Также ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников. Евродепутаты считают, что в ходе мирных протестов в республике они совершили ряд серьезных нарушений.

Теги: мид казахстана, европарламент



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