МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по ситуации в стране

Резолюция Европейского парламента по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана.

В министерстве подчеркнули, что в резолюции отсутствует объективная оценка произошедших в стране "трагических январских событий".

Отмечается, что при подготовке ее проекта какие-либо уточнения и разъяснения у официальных лиц Казахстана не запрашивались, пишет Regnum.

МИД заявил, что считает неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования.

Напомним, Европарламент призвал власти стран Евросоюза к международному расследованию событий в Казахстане.

Также ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников. Евродепутаты считают, что в ходе мирных протестов в республике они совершили ряд серьезных нарушений.