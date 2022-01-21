Глава РМК помог свердловскому школьнику: мальчика прооперировали в США

10-летний школьник из Свердловской области, которому сделали операцию в США, пошел на поправку. Мальчик навсегда избавился от пластического бронхита.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в 2019 году Сережа из Ревды перенес пневмонию, после чего стал сильно кашлять. В какой-то момент, после очередного приступа, его мать увидела в мокроте белые комки. В результате многочисленных обследований пульмонолог из Екатеринбурга поставила диагноз пластический бронхит - это крайне редкое заболевание дыхательной и сердечно-сосудистой системы, при котором происходит утечка лимфатической жидкости. Она попадает в легкие и образует слепки, похожие на резину; накапливаясь, они закрывают дыхательные пути и не дают полноценно дышать.

В России насчитывается не более 10 человек с данным диагнозом. Прооперировать мальчика согласился кардиохирург из США, однако стоимость лечения составила 14 миллионов рублей - неподъемная сумма для обычной семьи. Мама открыла сбор средств на лечение Сережи, и вскоре после этого все расходы на операцию взял на себя глава Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин.

В ночь на Рождество Христово в клинике Nemours (штат Делавэр, США) уральского школьника успешно прооперировали. Операция длилась шесть часов, после нее Сереже стало ощутимо лучше. Ежедневно мальчик выполняет дыхательную гимнастику для легких и делает одну ингаляцию. В клинике заверили, что примерно через месяц, в зависимости от состояния здоровья, про ингалятор можно будет забыть.

"Мы благодарны всей команде, всему персоналу клиники, конечно же, доктору Максиму Иткину за профессионализм в своем деле! Благодарны Игорю Алексеевичу Алтушкину за его доброе сердце, за оказание нам помощи, благодаря которой нам сделали операцию, и Сереженька может забыть про пластический бронхит! Низкий поклон, мы безгранично Вам благодарны! Благодарны фонду "Дети России" за помощь в оплате билетов на самолет, трансфера до города и оплате нашего проживания в США. Спасибо также, всем вам, дорогие наши волшебники и друзья, все, кто дал возможность лечить Сережу у лучших специалистов в таком прекрасном госпитале, без всех вас бы мы не справились! Спасибо всем и каждому кто помог сыночку дальше радоваться жизни!", - рассказала мать мальчика Алла.