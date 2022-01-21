Работники уральского агропредприятия объявили голодовку: год без зарплаты

Жители сел Сарсы-1 и Сарсы-2 Красноуфимского района Свердловской области, сотрудники прекратившего деятельность сельхозпредприятия ООО "Лотас", объявили голодовку и обратились к главе государства Владимиру Путину - по словам сельчан, они уже год не получают зарплату. Обращения также направлены руководителям Генпрокуратура и СК РФ. В голодовке участвуют 37 рабочих.

Голодающие считают, что их предприятие переживает рейдерский захват.



"Ситуация с ООО "Лотас" - это самый настоящий рейдерский захват, последствия которого будут катастрофическими для наших сел. Все эти последствия, в конечном счете, станут проблемой области. Но власти области нас не слышат, к кому только мы ни обращались. Губернатор, прокурор, руководитель СК и многие другие просто нас игнорируют! Мы уже на себе ощущаем все негативные последствия: работы нет, денег нет, люди начинают уезжать на заработки в другие области. Власти области бездействуют, а в это время уничтожается жизнь в целых селах! В знак протеста их бездействию, для начала, мы объявили голодовку, не услышат, будем принимать и другие меры, нам терять нечего! Мы надеемся, что нас услышат и наведут порядок, если нет, то голодовка - это только начало!" – заключили рабочие, собрав под обращением к президенту, генпрокурору Краснову и главе СК РФ Бастрыкину 37 подписей.