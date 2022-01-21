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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Замминистра транспорта Токарева обвиняют в заключении фиктивных договоров, - СМИ

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров, с помощью которых выводил деньги со счетов подконтрольной ему компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Токареву также вменяется в вину нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

По данным МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора "Спецтрансстроя", для хищения денег привлек несколько человек из руководства этой компании, ООО "Главстройинвест" и других организаций.

Также источник сообщил, что ущерб от действий Токарева и его подельников превысил 500 миллионов рублей, это касается только одного эпизода.

Отметим, по данным Telegram-канала Mash, замминистра подозревают в причинении ущерба на сумму 1,5 млрд рублей.

Ранее Токареву предъявили обвинение по статье "Мошенничество с использованием служебного положения", после чего поместили в изолятор временного содержания.

В служебном кабинете и доме задержанного проведены обыски и изъяты цифровые носители и документация, имеющие доказательственное значение.

Уголовное дело не связано с его работой в ведомстве и относится к периоду, когда он занимал пост замглавы компании ООО "Спецтрансстрой". Как сообщалось, из Минтранса чиновника планируют уволить - он находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Теги: владимир токарев, минтранс



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Ранее 20.01.2022 01:02 Мск Озвучена возможная причина задержания замглавы Минтранса Токарева
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