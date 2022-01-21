21 Января 2022
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Политика В России За рубежом Украина ДНР и ЛНР Москва
(2018) | Фото: Госдума РФ

Володин: "НАТО хочет оккупировать Украину, надо искать решения по ЛНР и ДНР"

Спикер Госдумы, "единоросс" Вячеслав Володин намерен обсудить предложение Зюганова по ЛНР и ДНР с фракциями, а затем вынести его на Совет думы.

Напомним, в КПРФ предложили обратиться к президенту России с предложением признания независимости ЛНР и ДНР. Обращение уже поддержала фракцию "Справедливая Россия – За правду".

"Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более масштабно", - пишет Володин в своем Telegram-канале, вероятно подразумевая пламенную речь Жириновского на пленарном заседании Госдумы, когда он предложил начать войну с США и в целом с западом (а также отправить на фронт первым поездом коммуниста Николая Коломейцева).

"Думаю, депутатов от "Единой России" — они неоднократно высказывались по этой теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы", - пишет Володин.

"Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать", - заключает Володин.

Теги: вячеслав володин, нато, лнр, днр



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