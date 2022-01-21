Бастрыкин поручил провести проверку после "минирования" челябинских школ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки по фактам ложных сообщений о минировании челябинских школ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову поручено представить доклад о ходе проверки и результатах. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, 20 января во всех школах Челябинска отменили занятия первой и второй смен. Решение было принято после анонимных сообщений о минировании. В образовательных учреждениях были проведены осмотры, взрывных устройств и иных угроз не обнаружено.