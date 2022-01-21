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Общество Свердловская область
троллейбус, Донецк (2016) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге в движении троллейбусов возник очередной коллапс

В пятницу утром в движении троллейбусов в Екатеринбурге возник очередной коллапс.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в ночь на 21 января строительная компания вела запланированные работы по переносу контактной сети на путепроводе по улице Щербакова. Однако специфика работ не позволила завершить их к началу троллейбусного движения - для этого потребовалось еще более двух часов.

"Ближе к шести часам для организации перевозки пассажиров из районов Химмаш, Уктус и фабрики "Альвис" были добавлены автобусы на маршрут №36 в количестве пяти единиц. ЕМУП "Гортранс" приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - добавили в мэрии.

Напомним, на этой неделе, 18 января, в Екатеринбурге с самого утра встали трамваи и троллейбусы: причиной стала авария на подстанции. Напряжение в сети появилось только около восьми утра, после чего график движения стал постепенно восстанавливаться.

Теги: троллейбусы, движение, Екатеринбург



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