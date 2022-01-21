21 Января 2022
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мошенничество, воровство, телефонный мошенник (2009) | Фото:liveinternet.ru

СМИ: мошенники начали продавать красивые даты для бракосочетания

В Москве появились злоумышленники, которые продают в интернете красивые даты для регистрации брака.

В столичном управлении ЗАГС заявили, что данная активность связана с высоким спросом на февральские праздничные даты - 14 и 22 февраля. Самой популярной пока остается "зеркальная" 22.02.2022. Отделы ЗАГС Москвы даже открыли на нее 100 дополнительных мест.

Эксперты призывают не верить подобным объявлениям — даты бракосочетания нельзя забронировать для других людей. При этом в случае отказа от регистрации брака занятый слот не освобождается. Он остается закрепленным за парой, подавшей заявление, до назначенной даты. 

Схема заключается в следующем: предлагается номер банковской карты для осуществления перевода либо следует предложение о создании электронного кошелька. Для того чтобы понять, носит ли предложение противоправный характер, надо прежде всего выяснить, существует ли официальная возможность получить услугу в желаемую дату, пишут "Известия".

Тем временем, стоимость предложения на дату 22.02.2022 на сайте объявлений варьируется от 200 тыс. до полумиллиона рублей. Коммерсанты торгуют записью на этот день. Обещают вместе с покупателем прийти на регистрацию и отказаться от нее в пользу другой пары. В загсах просят не верить таким продавцам.

Теги: мошенники, бракосочетания



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