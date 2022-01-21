Тимаков: Заболеваемость коронавирусом в России достигнет пика в середине февраля

Пик заболеваемости COVID-19 в России стоит ожидать в середине февраля.

Как сообщил инфекционист Евгений Тимаков, в Москве это произойдет в конце января - начале февраля. "Средний инкубационный период у "омикрона" - два-три дня, максимально семь дней, считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости", - сказал медик.

По его словам, общий пик по России будет немного растянутый и размытый, так как "каждый регион входит в этот процесс отдельно".

Как заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, напряжение на стационары не растет, так как течение болезни позволяет лечить пациента амбулаторно. "Это хорошо и для пациента, и для государства", - отметил экс-главный санитарный врач России, сообщает ТАСС.

Напомним, показатели заболеваемости коронавирусом в России от 20 января оказались одними из самых высоких за всю пандемию, а в Москве – рекордными.