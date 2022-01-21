Данные МВД: ущерб от криминала в России приблизился к триллиону рублей

На смену грабежам и разбоям приходят бесконтактные и так называемые деликатные способы отъема имущества россиян.

Одновременно наблюдается тревожащий рост рецидивов и подростковой преступности, следует из анализа данным Министерства внутренних дел России. В 2021 году в стране было зарегистрировано чуть более 2 млн преступлений, что почти на 2% меньше, чем в предыдущем. Однако общий ущерб составил 834,5 млрд руб., этот показатель более чем в полтора раза превзошел данные 2020 года, пишут "Известия".

Напомним, председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин не исключил возможности снятия действующего в стране моратория на смертную казнь.

Речь об этом идет в его книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл" на сайте суда.