ФАС завела дело против компаний из "Росконтроля"

Федеральная антимонопольная служба России инициировала дело против компаний, которые входят в проект "Росконтроль".

Около 10 лет проект рассказывает об исследованиях потребительских товаров. Поводом к разбирательству послужило заявление "Объединения потребителей России", которое наряду с кабмином РФ входит в число учредителей "Роскачества". Речь идет о возможном нарушении закона о конкуренции.

"Росконтроль» с 2020 года использует одноименный знак качества. Потребители могут подумать, что продукцию оценил государственный регулятор. Антимонопольная служба усмотрела в этом признаки недобросовестной конкуренции. ФАС потребовала, чтобы организация убрала из названия элемент "рос-", который создает такую ассоциацию, сообщают Известия со ссылкой на источник на рынке.

Ранее заметил сопредседатель "Росконтроля" Александр Борисов заявил, что последние 5-7 лет союз потребителей "Росконтроль" фиксирует 40-60-процентную долю фальсификата на полках магазинов. Западные санкции ситуацию не исправили.