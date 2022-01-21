Власти нашли способ снизить ставки по ипотеке

Российские власти нашли способ снизить стоимость жилищных кредитов.

Единому институту развития в жилищной сфере ("Дом.РФ") откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Соответствующий проект закона должно разработать Министерство финансов РФ, документ могут внести в Госдуму в феврале 2023 года. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности кабмина.

Как ожидается, нововведение упростит выпуск ипотечных облигаций для банков, что может увеличить объем свободных средств у кредитных организаций. Как считают эксперты, это даст возможность снижать ипотечные ставки для благонадежных заемщиков, пишут "Известия".

Ранее глава корпорации Виталий Мутко прогнозировал некоторое снижение роста цен на недвижимость в России, но при этом – увеличение ставок по ипотеке. Так, ранее он предсказывал на 2022 год двузначные ставки по ипотечному кредитованию на фоне повышения Центральным банком ключевой ставки.