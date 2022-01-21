Минтруд обсудит повышение минимальной зарплаты с регионами и бизнесом

Бизнес выступил против предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о ежегодном увеличении соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 п. п. до 2030 года.

Соответствующая инициатива объединения в 2021 году была направлена министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Сейчас показатель МРОТ/медианная зарплата составляет 42% в целом по России.

Свою позицию компании обозначили на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии, где обсуждалось предложение ФНПР. Работодатели из предприятий электроэнергетики, ЖКХ, транспорта и пр. не готовы поддержать увеличение соотношения МРОТа и медианной зарплаты. Основной аргумент бизнеса - риск повышения тарифов, а также ускорение инфляции.

Похожую позицию высказали представители РЖД и объединения работодателей в сфере энергетики "ЭРА России". Ассоциация, в частности, предостерегла от повышения МРОТа из-за возможного роста тарифов, нарушения баланса интересов потребителей тепловой энергии и поставщиков, которое может привести к ухудшению финансовой конъюнктуры компаний и снижению их инвестиционной привлекательности.

РЖД заинтересована в росте благосостояния своих работников, но предложение профсоюзов о повышении соотношения МРОТа и медианы необходимо рассматривать взвешенно, сбалансировано.

У Минтруда идеологических возражений идея ФНПР не вызывает, но ведомство также не готово однозначно поддержать или выступить против предложения о повышении соотношения МРОТа и медианы на 1 п. п. ежегодно, пишут "Ведомости".

С 2021 года методика установления минимального размера оплаты труда в России изменена. Отныне показатель определяется как 42% от медианной заработной платы в стране. Медиана определяется как уровень, для которого одна половина россиян имеет зарплату ниже этой величины, другая – выше.

Тем временем, зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ниже получают 2,5% работников в России, что составляет около 690 тыс. человек, занятых на крупных и средних предприятиях.

В 2021 году МРОТ составляет 12 тыс. 792 руб. Наименьшая доля населения, зарабатывающая столько и ниже, проживает в ресурсодобывающих регионах Севера и Дальнего Востока, наибольшая — в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.