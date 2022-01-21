СМИ: В России регистрируются рекордные за всю пандемию показатели заболеваемости коронавирусом

Показатели заболеваемости коронавирусом в России от 20 января оказались одними из самых высоких за всю пандемию, а в Москве – рекордными.

В российской столице за 19 января по данным московского оперштаба было выявлено 11 тыс. 557 новых случаев заболевания, что на 31% больше, чем днем ранее. Предыдущий максимум - 18 июня 2021 года – тогда было зарегистрировано 9 тыс. 56 новых случаев заражения COVID-19.

В Московской агломерации живет около 20 млн человек. Как сообщил генеральный директор клиники "Рассвет" Алексей Парамонов, заражаются в том числе и привитые, но болеют они дома, часто не сообщая об этом.

По его словам, о пике заболеваемости можно будет говорить тогда, когда переболеет большинство населения города. По данным эпидемиолога Василия Власова, пика заболеваемости можно ждать в пределах двух ближайших недель, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, розничные продажи экспресс-тестов на коронавирус, защитных масок и санитайзеров на фоне сообщений о быстром распространении новой разновидности вируса "омикрон" в России за последнюю неделю резко возросли.

Напомним, академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев призвал не нагнетать обстановку и не пугать людей ковидом. По его словам, мобилизация всех средств на борьбу с ковидом чревата тем, что об остальных болезнях забывают, а люди от них умирают не меньше, чем от ковида. Например, в западных странах количество обращений к врачам увеличилось почти в два раза. Причиной тому стали локдауны и прочие ограничения, подрывающие здоровье людей.