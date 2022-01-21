Новый закон о местном самоуправлении изменит правила выборов губернаторов в РФ

20 января в Совете Федерации сенаторы и специалисты по местному самоуправлению (МСУ) обсудили риски, которые могут возникнуть в связи с ликвидацией МСУ нижнего, поселкового уровня.

Согласно проекту закона о МСУ, который Госдума должны рассмотреть в первом чтении 26 января, к 2028 году все поселения будут объединены в городские или муниципальные округа в границах нынешних муниципальных районов.

Как сообщил председатель комитета СФ по федеративному устройству Андрей Шевченко, это необходимо для повышения эффективность МСУ "за счет консолидации финансовых, организационных, кадровых и иных ресурсов".

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Роман Петухов привел данные опроса: 43% респондентов ответили, что они безусловно не могут влиять на политику муниципальных властей, еще 35% – что скорее не могут. По словам эксперта, главно опасение заключается в том, что произойдет "депривация" населения периферийных населенных пунктов.

Управленческое решение вполне логично, отметил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, ведь те же "депутаты сельских поселений не обладают реальными властными полномочиями".

При этом новый закон об МСУ может повлиять и на губернаторские выборы в регионах. Так, для выдвижения кандидатов по закону им требуется поддержка муниципальных депутатов разного уровня, а также глав поселений. По закону об общих принципах организации публичной власти существует вилка – перед выборами нужно собрать от 5 до 10% таких подписей. Если будет сокращаться количество депутатов поселенческого уровня, то, по словам Тимченко, придется, вероятно, корректировать количественный состав представительных органов муниципальных и городских округов, что повлияет и на количество подписей, которые требуются для прохождения муниципального фильтра, пишут "Ведомости".

Тем временем, по итогам 2021 года в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов, которым предстоит принять участие в выборах в текущем году.

Как следует из рейтинга влияния губернаторов, составленном АПЭК, в их числе — главы Томской, Свердловской, Саратовской, Кировской областей, Карелии и Марий Эл.

Главы Москвы, Чечни и Тульской области стали лидерами списка.