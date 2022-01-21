Рогозин опубликовал кадры полета на черте на фоне новости об украинском космодроме

Глава "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил кадрами из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" на сообщение о том, что украинские ученые намерены построить собственный космодром на побережье Черного моря.

Видео с отрывком из фильма руководитель госкорпорации опубликовал в Twitter. Он написал, что обсуждается строительство объекта на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря. Публикацию Рогозин дополнил видео, на котором герой фильма кузнец Вакула летит верхом на черте.

Как сообщило агентство "Укринформ", ученые считают возможным строительство космодрома на берегу Черного моря. При этом отмечается, что сооружение потребуется согласовать с Турцией, на территорию которой могут падать вторые ступени ступени ракеты-носителя.