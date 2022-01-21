21 Января 2022
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Общество В России
Вышка 5G. (2020) | Фото: Christoph Scholz / Flickr.com

Росавиация попросила авиаперевозчиков сообщать о помехах из-за 5G

Росавиация направила руководителям российских авиакомпаний и в свои территориальные филиалы письмо, в котором говорится о рисках возникновения помех в работе бортовых радиовысотомеров из-за запуска мобильных сетей стандарта 5G.

Из него следует, что пока однозначного ответа о возможном влиянии сетей 5G на работу радиовысотомеров не получено ни от производителей воздушных судов, ни от Европейского агентства авиабезопасности (EASA), ни от и авиарегулятора США (FAA).

Высотомер показывает расстояние воздушного судна до земли, этими данными пользуются летчики при взлетах и посадках. Частотный диапазон работы сетей 5G близок к частотам, в которых работают высотомеры: 3,7–3,98 ГГц и 4,2–4,4 ГГц соответственно. 

Росавиация все равно рекомендовала перевозчикам донести эту информацию до экипажей и поручила сообщать обо всех случаях помех в работе приборов производителям самолетов и авиавластям тех стран, где произойдет сбой, пишут "Ведомости".

Напомним, в конце прошлого года компания Boeing предупредила, что оборудование от сетей 5G может быть чувствительным для оборудования Boeing 777 и Boeing 747-8. Не смотря на это, федеральное управление гражданской авиации США разрешило начать эксплуатацию 5G-вышек в воздушных гаванях Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. 

Ряд авиакомпаний отменили часть рейсов в США. Речь идет об Emirates, а также Air India. Другие перевозчики решили заменить Boeing на другие самолеты. На такой шаг пошли All Nippon Airways и Japan Airlines, Lufthansa, Korean Air Lines и другие. 

Теги: Росавиация, 5G, авиация



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