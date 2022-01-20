20 Января 2022
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Экономика В России
деньги 100 рублей банкнота банкомат (2006) | Фото: Накануне.ru

Центробанк представит новую 100-рублевую банкноту на ближайшей пресс-конференции

В 2022 году в обращение запустят новые модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, которые представят уже на ближайшей пресс-конференции. Об этом в ходе лекции в Высшей школе экономики заявил зампред Банка России Михаил Алексеев.

"Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота", - рассказал Алексеев.

Он также добавил. что до 2025 года Банк России собирается обновить уже имеющиеся банкноты в рамках мероприятия по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков: 1 тыс. и 5 тыс. рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, 50 и 10 рублей - в 2025 году.

Напомним, на этой же лекции зампред Банка заявил, что несмотря на вероятную активизацию банкноты в 10 рублей, "хоронить монеты" пока еще рано и они долгое время не пропадут из кошельков россиян.

Теги: Центробанк, банкнота



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