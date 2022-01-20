В правительстве Свердловской области подтвердили увольнение замминистра Зеленова

В департаменте информационной политики Свердловской области подтвердили отставку заместителя министра образования и молодежной политики региона Юрия Зеленова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент.

"Заявление [об увольнении] подано", - заявила собеседница агентства.

При этом причины увольнения названо не было.

Напомним, что Зеленов якобы курировал указание департамента внутренней политики губернатора о том, чтобы коллективы образовательных учреждений ставили лайки под постами Евгения Куйвашева в его Instagram. Утверждается, что каждая школа и техникум должны были отчитаться о 10 лайках под каждым постом главы региона. Однако когда об этом стало известно, Зеленов подал в отставку, которая была принята.

Как предполагает Telegram-канал ФИО100, делалось это, чтобы "показать Кремлю видимость активной работы губернатора Куйвашева", а якобы предложила эту схему руководитель департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова.