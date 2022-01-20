МВД: Замглавы Минтранса Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве

Заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву предъявили обвинение по статье "Мошенничество с использованием служебного положения", после чего поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Расследование уголовного дела в отношении Токарева взято на контроль руководством следственного департамента МВД РФ. На данный момент в служебном кабинете и доме задержанного уже проведены обыски и изъяты цифровые носители и документация, имеющие доказательственное значение.

В МВД также добавили, что ходатайство следователя об избрании Токареву меры пресечения в виде заключения под стражу рассмотрит Хорошевский суд Москвы.

Напомним, что замминистра подозревают в причинении ущерба на сумму 1,5 млрд руб. Уголовное дело не связано с его работой в ведомстве и относится к периоду, когда он занимал пост замглавы компании ООО "Спецтрансстрой". Как сообщалось, из Минтранса чиновника планируют уволить - он находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.