20 Января 2022
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2021) | Фото: youtube.com

Глава "Газпрома" Алексей Миллер удостоился звания Героя труда

Указом президента России Владимира Путина, главе "Газпрома" Алексею Миллеру присвоено почетное звание Героя труда. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу - председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества "Газпром", город Санкт-Петербург", - говорится в тексте указа.

Напомним, что Алексей Миллер возглавляет компанию "Газпром" с 2001 года. За годы работы он также был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I и IV степеней и медалью ордена "3a заслуги перед Отечеством" II степени.

Теги: Газпром, Алексей Миллер, Герой труда



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