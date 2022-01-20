20 Января 2022
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Общество В России
прожиточный минимум, кошелек, деньги (2015) | Фото: uhtagrad.ru

Центробанк раздумывает над активизацией банкнот номиналом 10 рублей

Центробанк может активизировать выпуск банкнот низкого наминала, в том числе и номиналом 10 рублей. Об этом в ходе лекции в Высшей школе экономики заявил зампред Банка России Михаил Алексеев. При этом, по его словам, от железных монет никто отказываться не собирается.

"Я думаю, что они будут еще долго, монеты высоких номиналов, особенно 10 рублей, сохранятся в обороте. Для того, чтобы, может быть, монета активно обращалась, мы будем проводить, это отдельная тема, неделю по сбору монеты, такие разовые мероприятия. Может быть даже мы активизируем выпуск банкнот низких номиналов, 10 рублей, скажем, потому что эти банкноты в баночку не положишь, и они более активно обращаются", - заявил Алексеев.

Он также добавил, что "хоронить монеты рано", и россияне еще достаточно долго будут иметь с ними дело.

Теги: банкнота, номинал, Центробанк



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