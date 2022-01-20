Штамм "омикрон" добрался до Тюменской области

На территории Тюменской области был выявлен первый случай заражения "омикроном". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Таким образом новый штамм коронавируса добрался до каждого региона УрФО.

"В Тюменской области зарегистрирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Заболел мужчина 46 лет, не имеющий полного курса вакцинации. Он изолирован, проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя. За границу не выезжал. Ситуация находится на контроле", - говорится в сообщении.

Штамм был выявлен при проведении фрагментарного секвенирования в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Напомним, в УрФО начался подъем заболеваемости коронавирусом. Рост числа новых случаев отмечен во всех регионах Урала. При этом темпы вакцинации за новогодние праздники несколько снизились, но с началом рабочих дней прививочная кампания пошла быстрее. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что пятая волна коронавируса будет сильнее предыдущих.