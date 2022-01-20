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Политика Санкт-Петербург
Коллаж, Александр Беглов, Санкт-Петербург (2021) | Фото: Накануне.RU

В Администрации президента губернатора Беглова окрестили "политическим карликом"

За последние месяцы Санкт-Петербург столкнулся с рядом системных проблем, вызванных непродуманными, а зачастую и заведомо провальными действиями руководства города. В то же время губернатор Александр Беглов предпочитает делать вид, что проблем, о которых говорят уже не только на городском, но и на федеральном уровне, не существует. Когда же придерживаться этой линии поведения становится невозможно, губернатор подыскивает удобных кандидатов для перекладывания ответственности и создаёт видимость поддержки за счёт подчинённых. Из-за неспособности найти поддержку среди политиков и общественных деятелей федерального уровня в Администрации президента уже наградили Александра Беглова нелестным эпитетом «политический карлик».

К снежным завалам, парализовавших деятельность коммунальных служб Петербурга ещё в ноябре прошлого года, в январе добавились мусорные кучи во дворах петербуржцев. Это только наиболее актуальные проблемы города, затронувшие всё население города. Помимо них имеется множество локальных, но не менее критических. Так, малый бизнес стремительно нищает под гнётом антиковидных мер и при полном отсутствии адекватных мер поддержки со стороны Смольного. Петербургский метрополитен всерьёз и на долго отстал даже от самых пессимистичных планов развития, в следствии чего жители отдалённых районов города ежедневно вынуждены простаивать в пробках.

Вполне возможно, что петербуржцы могли бы проявить больше лояльности и терпения в отношении Смольного на время разрешения этих и других кризисов. Но руководство города во главе с Александром Бегловым либо просто отрицает наличие проблем, либо заявляет об их преувеличении, обвиняя в этом недоброжелателей. Такая позиция привела к стремительному падению рейтингов губернатора среди петербуржцев.

Не имея поддержки «снизу», для стабилизации своего положения Беглов мог бы заручиться поддержкой «сверху», со стороны известных политиков и общественников федерального уровня. Однако вступаться за руководителя второго по значению города России никто не спешит. В таких условиях губернатор вынужден формировать видимость поддержки из своих непосредственных подчинённых, на них же перекладывается ответственность за имеющиеся проблемы.

Так, на минувшей неделе в Сети был опубликован клип основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова о самых злободневных проблемах Петербурга. Всего за несколько дней он собрал более 1,5 миллиона просмотров и получил позитивный отклик аудитории. Однако петербургские чиновники, действующие и бывшие депутаты ЗакС выступили с критикой Шнурова, обвинив того в хайпе. Неуместность таких заявлений проявилось довольно быстро. Второй «Покаянный» клип Шнурова на эту тематику возглавил тренды YouTube, а его просмотры уже исчисляются миллионами, что наглядно демонстрирует уровень народного одобрения.

Тем не менее, в четверг, 20 января, Беглов назначил экстренную встречу почти с 70 деятелями культуры, возглавляющими бюджетные театры и музеи. На встрече обсуждались меры по нейтрализаций негативных для Сольного последствий, вызванных клипом Шнурова. Аналогичные разнарядки были спущены в городские муниципалитеты. Но, как показал эффект от второго клипа «Шнура», результативность таких мер сомнительна и может лишь усугубить ситуацию. Тем не менее, Беглов вынужден идти на этот риск и использовать своих подчинённых для собственной реабилитации, что лишь укрепляет его репутацию «политического карлика» в федеральном центре.

Теги: александр беглов, смольный, шнуров, снежные завалы, мусорные кучи



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