Свердловского замминистра могли уволить из-за лайков в Instagram губернатора?

В Свердловской области заместитель министра образования региона Юрий Зеленов лишился своего поста.

Как сообщают Telegram-каналы, Зеленов якобы курировал указание департамента внутренней политики губернатора о том, чтобы коллективы образовательных учреждений ставили лайки под постами Евгения Куйвашева в его Instagram. Утверждается, что каждая школа и техникум должны были отчитаться о 10 лайках под каждым постом главы региона. Однако когда об этом стало известно, Зеленов подал в отставку, которая была принята.

Как предполагает Telegram-канал ФИО100, делалось это, чтобы "показать Кремлю видимость активной работы губернатора Куйвашева", а якобы предложила эту схему руководитель департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова.

"Куйвашев сам согласовал реализацию данной схемы и дал поручения министерству образования и департаменту внутренней политики об организации ее исполнения", - утверждает канал.

Получить оперативный комментарий в министерстве образования и молодежной политики региона не удалось. Однако на официальном сайте ведомства Зеленов до сих пор числится в должности замминистра.