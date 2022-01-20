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Экономика В России
Сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ-144, МАКС 2013 (2013) | Фото: instagram.com/isizoff

Правительство будет ставить задачу создания сверхзвукового самолета – Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию авиастроительной отрасли в Воронеже заявил, что правительство будет ставить задачу создания сверхзукового самолета. По его мнению, такой самолет будет актуален для сокращения времени перелета на большие расстояния, в том числе на Дальний Восток.

О возможности создания сверхзвукового гражданского лайнера летом минувшего года говорил и президент России Владимир Путин. "Российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение разрабатывает самые современные машины. Современная и безопасная российская техника займет достойное место на мировом рынке, нам есть что предложить партнерам и в области фундаментальных разработок. Это сверхзвуковой гражданский лайнер, самые современные силовые установки, искусственный интеллект", - заявил Путин на открытии авиасалона МАКС-2021.

Между тем, еще в апреле прошлого года стало известно, что проект создания российского сверхзвукового бизнес-джета свернут – он оказался слишком убыточным. Да и нынешнее состояние мировой гражданской авиации пока тоже не дает ни единого повода надеяться на то, что возвращение дорогих перелетов на самолетах типа "Конкорд" и Ту-144 будет востребованным.

Теги: сверхзвуковой самолет, разработка, михаил мишустин



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