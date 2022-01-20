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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми профсоюзы выступили против увеличения штрафов для безбилетников

Пермский крайсовпроф выступил против повышения штрафов для пассажиров-безбилетников. Заявление президиума краевого совета профсоюзов опубликовано в социальной сети Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Профсоюз отмечает, что "новое тарифное меню", которое начало действовать в Перми с 10 января, многие жители краевой столицы трактуют как маркетинговый ход, призванный замаскировать истинную цель – очередное повышение стоимости проезда, отмену бесплатных пересадок. При этом у жителей Перми остались вопросы к тому, что во многом определяет качество оказанной услуги и призвано оправдать увеличение ее цены. В первую очередь это удобство и техническое оснащение транспорта, бесперебойная работа валидаторов, комфортные остановочные комплексы, обещанные еще несколько лет назад электронные табло.

"Между тем уже 17 января стало известно, что глава Перми предложил депутатам Законодательного собрания Пермского края внести изменения в региональный кодекс "Об административных правонарушениях". Поправки предусматривают увеличение штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте в пять раз! И даже пассажиров, имеющих безлимитный проездной, но не регистрирующих поездки, предлагается штрафовать на 500 рублей. Важно подчеркнуть, что размеры штрафов в 2500 и 5000 рублей (за повторное нарушение) не пропорциональны нынешним стипендиям, пенсиям и зарплатам многих тружеников. Считаем усиление репрессивных мер преждевременным актом, способным вызвать социальное напряжение в городе. В свою очередь, предлагаем сконцентрировать внимание на пропаганде правил передвижения в общественном транспорте и своевременной оплаты проезда, различных методах мотивации добросовестных пассажиров", - подчеркнули в организации, заявив, что самый эффективный путь к цели – не наказание, а убеждение.

Теги: штрафы, общественный транспорт, проезд, зайцы



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