Запрета на владение криптовалютами для россиян не будет - ЦБ

Россиянам не будут законодательно запрещать владеть криптовалютой, они смогут использовать виртуальную валюту в иностранных юрисдикциях, сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. При этом регулятор предупреждает граждан и юрлиц о повышенных рисках этого финансового инструмента.

За майнинг и операции в криптовалюте в российской юрисдикции будут предусмотрены штрафы, уполномоченный орган для отслеживания операций ЦБ пока не выбрал, в ближайшие месяцы регулятор планирует подготовить необходимые документы и законодательные инициативы (вносить их в парламент будут через правительство). "Вопрос об уголовной ответственности пока преждевременен, но этот вопрос надо обсуждать со всеми заинтересованными сторонами", - отметила Данилова.

Данилова ушла от ответа на вопрос о том, действительно ли ФСБ пролоббировала запрет крипты. "ЦБ достаточно давно говорил о рисках криптовалют, мы скептически относимся к этому рынку. Нам приятно, если другие органы власти разделяют нашу точку зрения", - сказала представитель регулятора.

"Есть риск того, что при выдавливании государствами криптовалют в "серую зону" эта валюта упадет в цене и будет использоваться только для нелегальных операций. Инвесторы в криптовалюту должны это учитывать", - отметила Данилова.

На вопрос о том, почему регулятор так долго ждал со своей инициативой, Данилова отметила, что ЦБ всегда скептически относился к крипте. "Постепенно формируется законодательство, но процесс идет небыстро. Объемы были значительно меньше, они выросли только в последнее время, также вырос и майнинг, он становится чувствительной проблемой. Это связано и с тем, что некоторые страны запрещают у себя майнинг, и фермы перебазируются в другие государства, в том числе и Россию", - говорит Данилова.