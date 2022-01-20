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Политика За рубежом
конгресс США, (2015) | Фото: gazeta.ru

В США предложили ввести санкции против Путина и членов правительства

Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России. Информация об этом появилась на сайте конгресса США.

Проект внесли на рассмотрение 19 января, передает РИА Новости. Инициативу по новым антироссийским санкциям поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не опубликовали.

По данным The Washington Post, новый проект санкций против РФ носит название "Акт о привлечении к ответственности Путина", в нем упоминаются лично президент РФ Владимир Путин и все члены кабмина России.

Издание пишет, что в черный список также попали российские высокопоставленные лица, министры и чиновники: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, глава СК Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов и кэкс-генпрокурор Юрий Чайка.

Также в списке фигурируют бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Андрей Костин, Геннадий Тимченко, Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен, Михаил Гуцериев и Александр Винокуров.

Предлагается ввести санкции и против журналистов: главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева и генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста.

Также в новом проекте санкций США против РФ упомянут "Внешэкономбанк" и связанные с ним лица. Кроме того, предусмотрены введение санкций против проекта газопровода "Северный поток — 2", запрет на операции с российским долгом и другие ограничения.

Теги: санкции, россия, сша



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