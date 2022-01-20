20 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
техника, ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области конкурс на ремонт участка трассы М-5 за 1,2 млрд рублей приостановили из-за жалобы

В Челябинской области приостановлен конкурс по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участка трассы М-5 "Урал", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, конкурс объявило ФКУ управление дорог "Южный Урал". Начальная цена контракта составляет 1 млрд 275 млн рублей. Подрядчику нужно будет провести капитальный ремонт на участке от 1780 до 1790 км и расширить дорогу до четырех полос. Выполнить работы нужно до ноября 2023 года.

На конкурс поступила жалоба от компании "Маркиратор". Заявитель указал, что заказчик выбрал классификацию по виду строительства, как капитальный ремонт, а не реконструкция. В результате описании объекта закупки не соответствует характеру выполняемых работ, что противоречит законодательству. В связи с этим он просит привести конкурсную документацию в соответствие с законодательством, а до этого момента приостановить проведение закупки.

Теги: конкурс, М-5, трасса, ремонт,



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