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Происшествия В России
Михаил Абызов (2019) | Фото: Следком

СК: Расследование дела Абызова завершено

Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 сообщников.

В зависимости от роли они обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности; мошенничестве в особо крупном размере; легализации преступных доходов; коммерческом подкупе; незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, похитили 4 млрд рублей у энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее следствие сообщало, что создателями ОПС являются Абызов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-ком" Максим Русаков и гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов.

Также фигуранты причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей и коммерческому подкупу и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода.

В октябре прошлого года суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей. Отмечалось, что сумма стала рекордной в системе российского судопроизводства. Средства пойдут в доход государства.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, при поступлении на службу экс-чиновник скрыл сведения "о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами". Пять лет Абызов не декларировал это имущество.

Экс-министр был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Сам Абызов не признает своей вины.

Теги: михаил абызов, уголовное дело



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