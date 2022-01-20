ЦБ предложил полностью запретить в России криптовалюты и майнинг

Центральный банк России предложил запретить в стране использование криптовалют и майнинг. Регулятор считает, что виртуальные валюты несут угрозу не только благосостоянию граждан, но и наносят ущерб национальной валюте.

В докладе, опубликованном ЦБ, предлагается запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка; запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют на территории России; запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты.

Кроме того, предлагается ввести ответственность для физических и юридических лиц за покупки в криптовалюте.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила журналистам, что Россия занимает долю до 11% в общемировом майнинге и находится на третьем месте (после США и Казахстана) по майнингу криптовалют.

В ЦБ критикуют криптовалюты буквально за все: от финансовых потерь граждан и давлении на стабильность рубля до финансирования терроризма и нагрузки на энергетическую систему.

"Основные риски связаны с благосостоянием граждан, нелегальной деятельностью. Есть риск потерять больше и остаться должником, если гражданин использует заемные средства. Рост стоимости криптовалют обусловлен спекулятивными факторами. Мы считаем, что глобальные регуляторы постепенно будут запрещать обращение криптовалют. При этом многие страны планируют запустить свои официальные криптовалюты. Волатильность биткоина в пять раз выше волатильности золота и ценных бумаг. Очень малая доля майнеров контролирует очень большой объем мощностей на этом рынке. Часто рост курса поддерживается в формате финансовой пирамиды, когда старые участники продают свои активы новым участникам", - говорит Данилова.