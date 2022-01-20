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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Фигуранты дела о кокаине в посольстве России в Аргентине получили от 13 до 18 лет колонии

В Москве Дорогомиловский районный суд огласил приговор фигурантам громкого дела о контрабанде кокаина через российское посольство в Аргентине.
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Суд счел, что организатором схемы по перевозке 389 кг кокаина был бизнесмен Андрей Ковальчук. Его приговорили к 18 годам заключения и штрафу в 1,8 млн руб.

Сам Ковальчук вину не признал и до последнего утверждал, что ввозил из Южной Америки элитные сорта кофе и полудрагоценные камни, а с наркотиками никогда дел не имел, передает Baza.

Сообщники Ковальчука получили от 13 до 17 лет лишения свободы и штрафы от 900 тыс. до 1,6 млн руб. Они утверждали, что Ковальчук ввел их в заблуждение, они, якобы, ничего не знали о наркотиках.

СМИ сообщают, что при оглашении вердикта, вынесенного присяжными (они не выбирают наказание, а только решают, виновны подсудимые или нет), двое заседателей, не согласных с постановлением большинства, заплакали.

Чемоданы, набитые кокаином, были обнаружены на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в 2018 году. Выяснилось, что они несколько лет хранились в подсобном помещении школы посольства. Предположительно, двумя годами ранее – в 2016-м – Ковальчук дипломатической почтой переправил чемоданы в посольство.

Ковальчук при этом в ходе процесса заявлял, что к контрабанде причастен бывший посол России в Аргентине Виктор Корнелли и его заместитель (который, собственно, и сдал контрабандистов). Корнелли причастность к делу отрицал, МИД России тоже старался максимально откреститься от чемоданов с кокаином.

Теги: кокаиновое дело, андрей ковальчук, суд, приговор, контрабанда



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