20 Января 2022
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Общество Свердловская область
Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Роспотребнадзор: На Среднем Урале выявлено 13 случаев "омикрона"

На сегодняшний день на территории Свердловской области выявлено 13 случаев заражения штаммом "омикрон". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

Среди зараженных семь человек, которые привезли штамм из-за рубежа (по два случая из Доминиканской Республики и ОАЭ, а также по 1 случаю из Египта, Турции и Казахстана). У еще шести зараженных выявлен генетически модифицированный штамм вируса, несмотря на то, что за рубеж они не выезжали и с приехавшими из-за рубежа не контактировали.

"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области по каждому случаю проводится эпидрасследование. Все заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно (у трех человек результат вновь был "положительным", материал от трех человек находится в работе). Семь заболевших имеют полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в т.ч. пять человек привиты отечественной вакциной, два человека – зарубежными; один человек был привит только первым компонентом вакцины. Кроме того, установлен и обследован круг контактных лиц (у двух контактных выявлена РНК вируса, материал направлен на секвенирование)", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Управлением ведомства приняты меры по госпитализации инфицированных лиц. Также судом удовлетворены направленные иски для принудительной госпитализации троих человек. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора.

Напомним, что в Серовской городской больнице произошла вспышка коронавируса. По данным на 20 января, в медучреждении выявлено 38 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди сотрудников и пациентов неврологического отделения. При этом у одного из пациентов выявлен штамм "омикрон". Еще часть материала пока остается в работе.

До этого вице-губернатор Павел Креков заявил, что "омикрон" постепенно распространяется по Свердловской области и вскоре вытеснит преобладающий в регионе штамм "дельта"

Теги: Роспотребнадзор, омикрон, коронавирус



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