Центр Гамалеи: "Спутник V" дает вдвое больше антител к омикрону, чем Pfizer

Полная вакцинация "Спутником V" дает в 2,1 раза более высокий уровень нейтрализующих антител к штамму коронавируса "омикрон", чем введение двух доз вакцины Pfizer, показало исследование итальянского института имени Спалланцани и ученых центра имени Гамалеи. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Уровень антител у привитых "Спутником V" пациентов "в целом" оказался в 2,1 раза выше, а спустя три месяца после вакцинации - в 2,6 раза выше, говорится в сообщении.

Сравнительное исследование сывороток крови привитых проводилось в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани. Для него использовались "сопоставимые" образцы сыворотки крови пациентов, имевших сходные уровни антител к оригинальному штамму коронавируса после вакцинации "Спутником V" и препаратом Pfizer.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что эффективность вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма коронавируса составляет около 75%. По его словам, эффективность препарата против нового штамма снижается в восемь раз, но этого все равно достаточно для защиты организма. Ученый добавил, что у других вакцин эффективность падает в 21 раз.