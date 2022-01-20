Центр Гамалеи: "Спутник V" дает вдвое больше антител к омикрону, чем Pfizer

20 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Центр Гамалеи: "Спутник V" дает вдвое больше антител к омикрону, чем Pfizer

Полная вакцинация "Спутником V" дает в 2,1 раза более высокий уровень нейтрализующих антител к штамму коронавируса "омикрон", чем введение двух доз вакцины Pfizer, показало исследование итальянского института имени Спалланцани и ученых центра имени Гамалеи. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Уровень антител у привитых "Спутником V" пациентов "в целом" оказался в 2,1 раза выше, а спустя три месяца после вакцинации - в 2,6 раза выше, говорится в сообщении.

Сравнительное исследование сывороток крови привитых проводилось в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани. Для него использовались "сопоставимые" образцы сыворотки крови пациентов, имевших сходные уровни антител к оригинальному штамму коронавируса после вакцинации "Спутником V" и препаратом Pfizer.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что эффективность вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма коронавируса составляет около 75%. По его словам, эффективность препарата против нового штамма снижается в восемь раз, но этого все равно достаточно для защиты организма. Ученый добавил, что у других вакцин эффективность падает в 21 раз.

Теги: Спутник V, Pfizer, омикрон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 831

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети