20 Января 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: tourister.ru

На Ямале переводят на "удалёнку" школьников и работников

В ЯНАО усилены "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в администрации округа.

В округе с 24 января введено дистанционное образование для детсадовцев, школьников с первого по восьмой класс на срок до двух недель. Временно приостанавливается работа кружков, секций и других организаций дополнительного образования.

В детских садах будут работать дежурные группы для детей сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают очно. Все массовые мероприятия до 15 февраля отменяются. Работодателям рекомендовано перевести до 50% работников на "удалёнку", приоритет – людям старшего возраста, беременным женщинам. МФЦ переходят на режим заявительного посещения. Освободившиеся специалисты будут помогать в колл-центрах.

Напомним, 22 января в округ прибудет 960 вакцин от "короны" для детей.

Теги: ЯНАО, ограничения, коронавирус



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