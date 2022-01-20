На Ямале переводят на "удалёнку" школьников и работников

В ЯНАО усилены "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в администрации округа.

В округе с 24 января введено дистанционное образование для детсадовцев, школьников с первого по восьмой класс на срок до двух недель. Временно приостанавливается работа кружков, секций и других организаций дополнительного образования.

В детских садах будут работать дежурные группы для детей сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают очно. Все массовые мероприятия до 15 февраля отменяются. Работодателям рекомендовано перевести до 50% работников на "удалёнку", приоритет – людям старшего возраста, беременным женщинам. МФЦ переходят на режим заявительного посещения. Освободившиеся специалисты будут помогать в колл-центрах.

Напомним, 22 января в округ прибудет 960 вакцин от "короны" для детей.