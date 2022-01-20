В свердловской больнице, где произошла вспышка ковида, нашли "омикрон"

В одной из больниц на Среднем Урале произошла вспышка коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, речь идет о Серовской городской больнице. По данным на 20 января, в медучреждении выявлено 38 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди сотрудников и пациентов неврологического отделения. При этом у одного из пациентов выявлен штамм "омикрон". Еще часть материала пока остается в работе.

В ходе расследования в больнице выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В адрес руководства уже выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В настоящее время по приказу главного врача отделение закрыто на прием больных, проведена максимальная выписка пациентов. Лабораторно обследованы все контактные сотрудники и пациенты больницы (а это около 400 человек), тестирование контактных по месту жительства продолжается. В медорганизации проведена заключительная дезинфекция.

Роспотребнадзором выданы определения на составление протоколов об административном нарушении на юрлицо и сотрудников учреждения.