Приблизит ли новая версия убийства журналистов в ЦАР расследование дела?

Новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что местное правительство и СКР намерены довести расследование убийства российских журналистов до конца. При этом дипломат назвал подозреваемых - по его мнению, журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования "3R". Эта же группировка принимала участие в нападении на столицу Центрально-Африканской республики - город Банги.

Журналисты погибли ещё в 2018 г., два года спустя Следственный комитет России назвал мотив убийства — грабёж, а затем наступило определённое затишье. Интересно что ранее новый посол Бикантов был заместителем директора департамента информации и печати МИДа, который возглавляет официальный представитель ведомства Мария Захарова. Таким образом, заявление о продолжении расследования и появлении подозреваемых может быть не случайным именно с медийной точки зрения.

"То есть, ребят убили все-таки не "неизвестные люди в тюрбанах, говорившие на арабском", а некие боевики из "нво" 3R? Далее вопрос: при наличии в ЦАР более чем 1130 российских военных ("инструкторов"), почему нельзя ни взять в плен боевиков из этой группировки, ни допросить их, ни захватить и публично судить убийц российских граждан?" — задаётся вопросом публицист и политик Максим Шевченко.

Африканист Вячеслав Тетекин обращает внимание на то, что защита граждан - это обязанность любого посольства, тем более если происходит убийство, да ещё и группы журналистов. Поэтому новый посол абсолютно правильно затрагивает этот вопрос и подтверждает намерение МИД в целом и посольства в частности заниматься расследованием.

"Другое дело, что остаётся много неясностей в этом деле. Что эти люди там делали, не было ли с их стороны излишнего риска? Но мы ни при каких обстоятельствах не должны допускать того, чтобы наших сограждан убивали за рубежом. Сам факт продолжения расследования — это важно. Когда-нибудь могут вскрыться детали того, что произошло, потому что у тех, кто находится на той стороне и участвовал в убийстве журналистов, есть языки и языки длинные. Могут похвастаться своим участим, а то и продать западным телеканалам свою "исповедь". Не бесплатно, разумеется", — отметил он в беседе с Накануне.RU.

Вячеслав Тетекин предполагает, что рано или поздно мы можем узнать правду, но не как результат расследования, а как результат того, что кто-то рано или поздно "проболтается".

Эксперт обращает внимание на то, что и в России происходят нераскрытые убийства, когда расследование тянется годами, а обстоятельства вскрываются через несколько лет или даже десятилетий. А предполагать, что может быть проведено правильное расследование, внутри Африки, да ещё и в условиях боевых действий, причём не регулярных, а с участием террористов, было бы наивно.