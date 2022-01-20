Госпитализация в Москве почти не выросла – оперштаб

Рекордный рост заразившихся коронавирусом в Москве (11,5 тыс. за последние сутки) не отразился на госпитализации, она остается практически на одном уровне, заявила глава городского оперштаба по борьбе с COVID-19 Анастасия Ракова. Это может означать, что новые заразившиеся переносят заболевание легче.

За последнюю неделю заболеваемость выросла более чем в два раза. "С учетом свойств нового варианта вируса, его контагиозности, тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится", - отмечает Ракова.

"Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остается стабильной и не превышает 10%", - отметила глава оперштаба.

По словам Раковой, в городе сохраняется достаточный резерв больничных коек – сейчас из развернутого фонда в почти 14 тыс. коек занята только половина.