Жителя Магнитогорска будут судить за угон автомобилей

В Магнитогорске направлено в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне шести автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в 2017 – 2021 годах обвиняемый совершил шесть краж легковых автомобилей граждан с находящимся в них имуществом в Магнитогорске, Миассе, Сатке и Кургане. Ущерб составил свыше 1,7 млн рублей.

В ходе следствия, обвиняемый ущерб был возмещен на сумму свыше 1,2 млн рублей путем изъятия части похищенных автомобилей.