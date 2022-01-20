20 Января 2022
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Произвольная программа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на Чемпионате мира в Стокгольме 2021. (2021) | Фото: Первый канал

Сборная России по фигурному катанию объявила состав на Олимпийские игры в Пекине

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав сборной на Олимпийские игры в Пекине.

Состав сборной России по фигурному катанию:

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Михаил Коляда. Запасные: Евгений Семененко, Пётр Гуменник.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Олимпийский комитет России сегодня утвердит полный состав национальной сборной на соревнования.

Теги: сборная России по фигурному катанию, Олимпийские игры, состав



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