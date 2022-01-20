В Екатеринбурге ищут пострадавших от экс-главы турфирмы "Европа"

В Екатеринбурге полиция устанавливает пострадавших от действий недобросовестного турагента.

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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в органы внутренних дел обратилась женщина, которая рассказала, что внесла оплату за поездку в Турцию в сумме 59 тысяч рублей. По ее словам, турагент, принявшая деньги, заверила, что полностью оформила документы и обещала передать их клиентке накануне вылета. Однако за день до поездки представитель агентства вдруг перестала отвечать на звонки, в результате женщина осталась и без отдыха, и без денег.

Сыщики уголовного розыска установили личность агента, оформлявшего тур: ей оказалась 52-летняя жительница Екатеринбурга. В ходе опроса она не стала отрицать присвоение денег и обман клиентки, пояснив, что в туристической отрасли работала с 2004 года и организовала собственную фирму "Европа", которая успешно обслуживала клиентов. Однако весной 2020 года ее компания прекратила существование из-за финансовых проблем. Несмотря на это, бывшие клиенты продолжали звонить с просьбой приобрести ту или иную поездку.

Одной из них и оказалась потерпевшая, заказавшая тур в Турцию в октябре 2021 года. Как пояснила экс-глава турфирмы, она остро нуждалась в деньгах, поэтому решила воспользоваться случаем и приняла заказ. При этом никакого путешествия она организовывать не собиралась, а полученные деньги оставила себе.

В отношении предполагаемой аферистки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские считают, что факт хищения средств клиентов "Европы" далеко не единственный и просят всех, кто стал жертвой обмана со стороны данной гражданки, обращаться в органы внутренних дел по телефонам (343) 294-14-94 или 102 (02).