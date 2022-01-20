20 Января 2022
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Экономика За рубежом
(2005) | Фото: www.1tv.ru

Молдавия ввела режим ЧП на два месяца из-за "газового кризиса"

Парламент Молдавии принял постановление о введении режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней. Ранее "Газпром" уведомил о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе.

Инициативу введения ЧП поддержали 58 из 101 депутата. Парламентарии из блока "Коммунисты и социалисты" не стали поддерживать решение.

До 20 января "Молдовагаз" должен выплатить 50% аванса за январь - около $63 млн. Из этой суммы компания выплатила $38 млн. Неоплаченная разница составляет $25 млн, сообщает "Интерфакс".

В октябре 2021 года Молдавия уже вводила подобное ЧП, но на 30 дней. Стороны долго не могли договориться об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. 11 октября Молдавия попросила страны Евросоюза (ЕС) начать срочные поставки газа через Румынию в связи с его нехваткой. Поставки энергоносителя из России упали на треть.

Теги: молдавия, газпром, газ



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