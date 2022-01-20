В Свердловскую область поступило 2,4 тысячи доз детской вакцины

На территорию Среднего Урала поступила первая партия вакцины от коронавируса для школьников, насчитывающая 2,4 тыс. доз. Об этом рассказал замгубернатора Павел Креков, добавив, что уже в ближайшее время начнется сбор согласий на вакцинацию.

"У нас уже достаточно желающих на это количество. Разумеется, это только первая партия. В ближайшее время мы начнем сбор согласий, что требуется законом, на вакцинацию, применительно к тем детям. Вакцинация будет только добровольной, и здесь мы будем достаточно внимательными, никаких других подходов быть не может", - заявил Креков.

Он также заверил, что поступившая вакцина уже доказала свою безопасность, пройдя удлиненный срок проверки на достаточно большом количестве испытуемых. Никаких отклонений после вакцинации зафиксировано не было. Более того, "несмотря на многочисленные фейки и разного рода вбросы", эффективность вакцинации была доказана, о чем, по словам Крекова, также заявляют и медики.

На данный момент только в Екатеринбурге насчитывается около 60 тыс. подростков от 12 до 17 лет. Именно с уральской столицы и начнется детская вакцинация, после чего перейдет в Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Вице-губернатор отметил, что у многих школьников может быть медотвод, а часть из них или их родителей и вовсе откажется от прививки. Именно поэтому пока точно нельзя сказать, сколько именно доз препарата необходимо региону.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что детская вакцина от коронавируса поступит на Средний Урал только после завершения всех клинических испытаний. По его словам, сама вакцинация будет исключительно добровольной. Между тем, в учебных заведениях региона уже раздают бланки согласия на прививки от коронавируса. Свердловские власти заявляют, что не имеют к этому отношения.

Напомним, недавно в Свердловской области началось выборочное тестирование детей на COVID-19. Как говорят в Роспотребнадзоре, делается это для дальнейшего планирования профилактических мероприятий.