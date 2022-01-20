СКР заявил ходатайство о заочном аресте подозреваемого в убийстве певца Игоря Талькова

Следственный комитет ходатайствует в суде о заочном аресте 57-летнего Валерия Шляфмана, подозреваемого в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году.

Шляфман находится в международном розыске. По данным следствия, в 1992 году мужчина скрылся от органов следствия в Москве (убийство произошло в Санкт-Петербурге – прим. ред.), затем уехал на Украину, а потом эмигрировал в Израиль, где, предположительно до сих пор безвыездно проживает.

Уголовное дело по убийству было возбуждено еще в СССР, поэтому с течением времени его переквалифицировали по статье Уголовного кодекса РФ.

Следствие считает, что "6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" во время концерта известных эстрадных исполнителей возник конфликт с участием Игоря Малахова, представлявшего интересы одной из исполнительниц, с певцом Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом из-за очередности выступлений артистов". "Валерий Шляфман вырвал из рук Игоря Малахова револьвер системы "Наган" с целью его убийства на почве личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом, осознавая опасность применения огнестрельного оружия для жизни других людей, произвел выстрел в Малахова, в результате которого причинил Талькову огнестрельные ранения руки и груди, повлекшие его смерть на месте происшествия", - говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В СК заявили, что Шляфман "активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая доказательства, изобличающие Игоря Малахова в убийстве Талькова – давал свидетельские показания по уголовному делу о производстве Малаховым выстрелов в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова указанный выше револьвер".