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Общество Санкт-Петербург
(2011) | Фото:Первый канал

СКР заявил ходатайство о заочном аресте подозреваемого в убийстве певца Игоря Талькова

Следственный комитет ходатайствует в суде о заочном аресте 57-летнего Валерия Шляфмана, подозреваемого в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году.

Шляфман находится в международном розыске. По данным следствия, в 1992 году мужчина скрылся от органов следствия в Москве (убийство произошло в Санкт-Петербурге – прим. ред.), затем уехал на Украину, а потом эмигрировал в Израиль, где, предположительно до сих пор безвыездно проживает.

Уголовное дело по убийству было возбуждено еще в СССР, поэтому с течением времени его переквалифицировали по статье Уголовного кодекса РФ.  

Следствие считает, что "6 октября 1991 года  во Дворце спорта "Юбилейный" во время концерта известных эстрадных исполнителей возник конфликт с участием Игоря Малахова, представлявшего интересы одной из исполнительниц, с певцом Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом из-за очередности выступлений артистов".  "Валерий Шляфман вырвал из рук Игоря Малахова револьвер системы "Наган" с целью  его убийства на почве личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом, осознавая опасность применения огнестрельного оружия для жизни других людей,  произвел  выстрел в Малахова, в результате которого причинил Талькову огнестрельные ранения руки и груди, повлекшие  его смерть на месте происшествия", - говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В СК заявили, что Шляфман "активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая доказательства, изобличающие Игоря Малахова в убийстве Талькова – давал свидетельские показания по уголовному делу о производстве Малаховым  выстрелов в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова указанный выше револьвер".

Теги: игорь тальков, убийство, заочный арест



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