20 Января 2022
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Экономика Санкт-Петербург
безработный (2010) | Фото:gr.neftegaz.ru

Петербург признали лидером по количеству безработных граждан

Смольный не заботится о создании мест для трудоустройства жителей Санкт-Петербурга, на что указывает резкий рост числа безработных граждан. Статистика показала, что заявления губернатора Александра Беглова о «самом низком уровне безработицы в Петербурге по всей России» расходятся с действительностью.

«Известия» сообщают, что наибольший прирост численности безработных граждан в 2020 году был отмечен в Санкт-Петербурге — более чем вдвое (плюс 113%, с 42,2 тыс. до 90 тыс. человек). В Москве увеличение составило 94% — с 99,5 тыс. до 193 тыс.

На фоне такой статистики заявления губернатора Петербурга Александра Беглова, сделанные в конце 2021 года в ходе общения с жителями города, «о самом низком уровне безработицы в Петербурге по всей России» не соответствуют действительности. Градоначальник подчеркивал, что число безработных граждан составляет 1,7% от общего числа населения.

Примечательно, что в октябре 2021 года уровень безработицы не превышал 0,9%. Таким образом показатель всего за два месяца вырос почти в два раза. Вышеуказанные факты наглядно демонстрируют резкий рост числа безработных в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в конце августа 2021 года сотрудники ОАО «Метрострой» остались без работы и заработной платы из-за банкротства предприятия. На сегодняшний день компания так и не выплатила часть зарплат некоторым сотрудникам.

Усугубляет ситуацию в Петербурге и нежелание Смольного создавать новые рабочие места для жителей города. Так, например, в Москве правительство создаст более 22 тыс. рабочих мест на территории пяти бывших промышленных зон. Однако петербургских чиновников, по всей видимости, не заботят условия труда горожан.

Теги: смольный, александр беглов, безработица, метрострой



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