Креков: "Омикрон" уже расходится по Свердловской области

Штамм "омикрон" постепенно распространяется по Свердловской области и вскоре вытеснит преобладающий в регионе штамм "дельта", заявил замгубернатора региона Павел Креков.

По его словам, на данный момент зарегистрировано только четыре уже всем известных случая, однако данная статистика может измениться в ближайшее время. Еще несколько выборочных тестов было направлено на специальное исследование, результаты которого регион вскоре получит.

"Четыре случая нам стали известны, по сути, благодаря случайной выборке. Понятно, что на первом этапе нас будет интересовать - какой это штамм, и методом случайной выборки мы будем смотреть, какой штамм преобладает. Сейчас на территории области преобладает дельта и омикрон и последний в скором времени вытеснит дельту. Я допускаю возможность того, и это скорее всего так и есть, что "омикрон" у нас уже в каком-то проценте присутствует и постепенно увеличивает свое влияние, как это уже произошло в Москве в Петербурге. Это совершенно объективные вещи, ничего неожиданного в этом нет. Поэтому да, четыре случая выявлены, но это именно "выявленные". Сколько их на самом деле, сказать пока достаточно трудно", - пояснил Креков.

Что же касается данных случаев заражения, по словам замгубернатора, трое из них были привиты от коронавируса. У двоих болезнь прошла с минимальными симптомами, и других двоих и вовсе бессимптомно. Павел Креков добавил, что если граждане еще не вышли на работу, то уже в ближайшее время должны вернутся в рабочий коллектив.

Напомним, ранее суд принудительно изолировал двух жителей Екатеринбурга, которые в новогодние каникулы вернулись из ЮАР и отказались соблюдать карантин. Вице-губернатор заявлял, что появление в регионе нового штамма "омикрон" - это лишь вопрос времени. Также ранее сообщалось, что в Свердловской области увеличат объемы тестирования на ковид из-за "омикрона".