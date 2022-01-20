На Ямал поступит 960 доз вакцины от "короны" для подростков

Вскоре на Ямал придёт партия вакцины "Спутник М", предназначенной для вакцинации детей, сообщили Накануне.RU в администрации округа.

"В субботу придут первые 960 доз вакцины "Спутник-М" для вакцинации подростков. Прививку начнут делать с понедельника. Количество желающих привить своих детей растёт", - уточнили власти.

Напомним, 19 января стало известно о первых случаях заражения ямальцев "омикроном". Режим повышенной готовности продлён в округе до 31 марта.