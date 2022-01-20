20 Января 2022
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ХК Автомобилист (2017) | Фото: hc-avto.ru

"Автомобилист" расторг контракт с защитником Арзамасцевым

Екатеринбургский "Автомобилист" официально объявил о расторжении контракта с защитником Захаром Арзамасцевым.
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Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе клуба, 29-летний хоккеист покидает уральскую команду. О причинах такого решения ничего не сообщается.

Арзамасцев стал игроком "Автомобилиста" в 2020 году и провел в Екатеринбурге полтора сезона. В общей сложности на счету Захара 57 матчей в КХЛ за екатеринбургский клуб и 10 (0+10) набранных очков.

В уральской команде пожелали защитнику успешного продолжения карьеры.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре в тренерском штабе "Автомобилиста" произошли кадровые перестановки. В него вошел 47-летний российский специалист Алексей Кривченков, который прекрасно знаком главному тренеру Николаю Заварухину по совместной работе в новосибирской "Сибири".

Теги: Автомобилист, защитник, контракт, КХЛ



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